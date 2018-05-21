بالفيديو.. أمانة جدة: لا تهاون في صحة المواطنين وإزالة 21 بسطة مخالفة لبيع المأكولات

نايف السالم(صدى):

صرحت أمانة محافظة جدة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنها أزالت 21 بسطة مخالفة، وسوف تتابع موقع اللقيمات المقزز، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول؛ لعدم السماح لهم بممارسة بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتوفير المتطلبات الصحية.

وشددت الأمانة على أنها لن تسمح بممارسة بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتوفير المتطلبات الصحية وذلك لتوفير الحماية المستمرة لسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار جدة.

وفي سياق متصل، أوضحت الأمانة أنها تابعت مجريات ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر عدد من الباعة وهم يقومون بعمليات إعداد وبيع لقيمات بشكل مقزز؛ ما أثار حفيظة وسخط الكثيرين الذين طالبوا بالتحرك واتخاذ ما يلزم؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.