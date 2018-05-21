وزيرة أوروبية عنصرية للمسلمين: ” صيامكم خطر علينا جميعا “

كوبنهاجن(صدى):

هاجمت إنغر ستويبرغ وزيرة دنماركية المسلمين في تصريحات عنصرية، اليوم الإثنين، حيث طالبتهم بعدم الخروج للعمل في نهار رمضان، قائلة: ” إنهم خطر علينا جميعاً ” ، موضحة أن الامتناع عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة يشكل ” خطرًا علينا جميعًا “.

وانتقدت وسائل الإعلام العالمية تصريحات الوزيرة المتشددة وعضوة الحزب الليبرالي ، والتي تابعت في مقالها المنشور، الاستهجان والسخرية من المسلمين قائلة : ” أدعو المسلمين إلى أخذ إجازة من العمل خلال شهر رمضان لتفادي تداعيات سلبية على بقية المجتمع الدنماركي، فأنا أتساءل ما إذا كان فرض ديني كركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في عام 2018 ” .

وأضاف الوزيرة في مقالها إنها تخشى من أن يؤثر الصوم على السلامة والإنتاجية، وضربت مثالاً على ذلك بحالة سائق حافلة، لم يأكل أو يشرب منذ أكثر من 10 ساعات .