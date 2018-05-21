الشيخ الشبيلي: لاذنب على شخص مات وعليه دين ولم تصل عائلته للدائن

عادل الحربي(صدى):

أجاب الشيخ يوسف الشبيلي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، عن سؤال أحد المشاهدين لبرنامج ” يستفتونك ” التليفزيونى ،حول حكم من مات وعليه دين لشخص مات ولا يُعرَف أحد من عائلته، خاصة إنه تم انفاق الدين على تربية طفل يتيم ومريض .

وقال الشيخ أنه بما إن عائلة الشخص المدين لم يتمكنوا من الوصول لذلك الشخص الذي تم الاقتراض منه هذا المال، لاضرر من أن يُدفع في أوجه البر والخير، وطالما تم إنفاقه على تربية طفل يتيم، فهذا عمل مشروع وتُبرأ به ذمة الميت