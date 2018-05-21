بعد مطالب أمريكا الـ12 لإيران.. أمجد طه: العالم اقتنع برأي المملكة

نايف السالم(صدى):

علَّق الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، عن السياسة الأمريكية التي أعلنها وزير خارجية الولايات المتحدة اليوم ضد طهران، مشيرًا إلى أن العالم كله اقتنع برأي المملكة والبحرين والإمارات بأن إيران هي العدو الأول للإنسانية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الدول الكبيرة تضع المطالب وعلى الصغار كـ نظامي الدوحة وطهران التطبيق فقط.. السعودية والإمارات والبحرين ومصر وضعوا 13 مطلباً من نظام قطر من بينها وقف دعم إرهاب إيران وحزب الله وحماس وطالبان..وبعدها بـ عام أمريكا تضع 12 مطلباً من نظام إيران من بينها الانسحاب من سوريا ” .

وأضاف : ” الواضح ان العالم كـ أمريكا ومنهم بومبيو اقتنع بـ رأي السعودية والبحرين والإمارات ؛ إيران العدو الأول للإنسانية والداعم الأول للإرهاب في العالم.. المطالَب الـ 12من إيران هي مطالب عالمية عربية إقليمية وليست أمريكية فقط..وسيشكل تحالف دولي ضد نظام طهران حليف نظام قطر ” .

وتابع : ” بومبيو وضع رسالة للعالم مضمونها سنقوم بتشكيل تحالف دولي عربي ضد نظام إيران عدو الإنسانية.. قلت في رمضان2017 تم تأديب نظام قطر ووضع 13 مطلباً وفي رمضان2018 سيتم تأديب ومعاقبة إيران وحزب الله ..ووضع 12مطلباً أمريكيا مجرد بداية الحزم ” .

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