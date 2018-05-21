عقب توديعه للبارسا.. ” إنييستا ” يجلس حافي القدمين على أرضية الكامب نو
قام قائد فريق برشلونة الإسباني، أندريس إنييستا، بفعل غريب بعد انتهاء الاحتفالات الكبيرة بتتويج برشلونة، بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، مساء أمس الأحد، حيث جاء ذلك بالتزامن مع وداع اللاعب للنادي الكتالوني.
وسار ” إنييستا ” حافي القدمين على أرضية ملعب الكامب نو؛ حيث جلس حافي القدمين ملتقطًا صورة له مع المرمى الجنوبي، كما تجول قليلًا في الملعب، قبل العودة إلى غرفة خلع الملابس.
ومن الجدير بالذكر، إنه انتشرت أنباء عن رحيل إنييستا إلى الدوري الياباني عقب توديعه لبرشلونة التي استمرت مسيرته معه لمدة 22 عامًا، من بينها 14 موسمًا في الفريق الأول للبارسا.
ماجد[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 59 دقيقة
شئ محزن 😖 تعيش في مدينه ومكان وملعب 22 سنه وترحل منه فجاة المشاعر وذكريات 😢
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 59 دقيقة
كان يقدر يتم ويعتزل مع البارسا ليش طلع وهو يقدر يعطي اتخذ قرار صعب بالرحيل وهو ما زال يريد البقاء
همس[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا المقطع والصور اللي قاعد يطلع فيها بالملعب لوحده كفيله بأن تنسف تاريخه
طلال[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 57 دقيقة
يسترجع شريط حياته بهالملعب الجميل اللي احتضن اغلب لحظات حياته الحلوه .. اتخيله شعور صعب جداً جداٌ