عقب توديعه للبارسا.. ” إنييستا ” يجلس حافي القدمين على أرضية الكامب نو

نواف السالم(صدى):

قام قائد فريق برشلونة الإسباني، أندريس إنييستا، بفعل غريب بعد انتهاء الاحتفالات الكبيرة بتتويج برشلونة، بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، مساء أمس الأحد، حيث جاء ذلك بالتزامن مع وداع اللاعب للنادي الكتالوني.

وسار ” إنييستا ” حافي القدمين على أرضية ملعب الكامب نو؛ حيث جلس حافي القدمين ملتقطًا صورة له مع المرمى الجنوبي، كما تجول قليلًا في الملعب، قبل العودة إلى غرفة خلع الملابس.

ومن الجدير بالذكر، إنه انتشرت أنباء عن رحيل إنييستا إلى الدوري الياباني عقب توديعه لبرشلونة التي استمرت مسيرته معه لمدة 22 عامًا، من بينها 14 موسمًا في الفريق الأول للبارسا.