تمارين للحصول على وجه أكثر شبابا‏

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة في التجميل والمكياج ، عن عدد من التمارين الخاصة بمنطقة الوجه لكي تبدين أصغر سنًا وأجمل شكلاً في جميع الأوقات، وهي تمارين بسيطة بأصابع اليد.

ولأن بعض السيدات يصرفن ، أموالاً طائلة للحفاظ على نضارة وجههن، يمكنك الآن توفير أموالك من خلال المواظبة على ممارسة تلك التمارين .

فتعرفي على هذه الخطوات السهلة والسريعة.

الجبين والحواجب: للحصول على جبين أصغر، وبدون تجاعيد، قومي بالضغط على الجبين من الأسفل للأعلى 10 مرات، وكرريها على مدار الأسبوع.

الخدين: هي خطوات مشابهة للنقطة الأولى، لكن بالضغط برفق على خديك مع اثنين من الأصابع، ثم رفع عضلات الوجنتين في الوقت نفسه، كرريها 10 مرات.

الرقبة: الرقبة هي واحدة من الأماكن الأولى التي تظهر عمرك الحقيقي، لذلك قومي بالجلوس وميلي رأسك للخلف، وسحب الشفة السفلى على الشفة العليا، اضغطي لفترة ثانية، ثم الإسترخاء، قومي بتكرار الخطوة 10 مرات على الأقل خلال كل مجموعة.

الشفايف: قومي برفع شفتكي إلى مستوى الأنف، وكرريها 5 مرات.