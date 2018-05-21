رسميا.. إعلان مدينة ” القدية ” الترفيهية شركة مستقلة
كشف الحساب الرسمي لمشروع القدية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الاثنين، إدراج القدية الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية شركة مستقلة تحت مسمى ” شركة القدية للاستثمار ” ، ويُمثل هذا المشروع هدفًا استراتيجيًا رئيسًا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن يكون للترفيه والرياضة والثقافة دور رئيس في رسم مستقبل المملكة.
وتنتهي المرحلة الأولى من ” القدية ” من بناء المرافق للمدينة الترفيهية المتميزة بعد أربع سنوات، وهو مايؤدي إلى طفرة كبيرة بالمملكة التي تستعد لتضم أكبر مدينة ترفيهية بالمنطقة، وهو ما سُيغير معادلة الترفيه بالمملكة ليجعلها الأكثر تميزًا بين أقرانها.
وفي سياق متصل، ” القدية ” ليست مشروعًا ترفيهيًا فحسب، وإنما معلم بارز ومركز مهم لتلبية رغبات واحتياجات الجيل الحالي وأجيال المستقبل الترفيهية والرياضية والثقافية والاجتماعية في المملكة.
طلال[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب هي نفسها حدائق الملك عبدالله العالميه الله يرحمه ولا وحده ثانيه ووين موقعها
ماجد[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 47 دقيقة
اهم شيء ملكيتها تعود لمن ؟
لازم المواطن يعرف عشان لا ننصدم بعدين ونقول ……
عمار[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 46 دقيقة
يعني تخسي دزني لاند 🤔
خديجه[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 46 دقيقة
تمنيت المشروع ذا في جدة
همس[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يطول بعمر الملك سلمان وللي العهد يارب
كان زمان[ عدد التعليقات: 2990 ] نشر منذ 42 دقيقة
جدة جايها الدور ..