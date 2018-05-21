رسميا.. إعلان مدينة ” القدية ” الترفيهية شركة مستقلة

عادل الحربي(صدى):

كشف الحساب الرسمي لمشروع القدية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الاثنين، إدراج القدية الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية شركة مستقلة تحت مسمى ” شركة القدية للاستثمار ” ، ويُمثل هذا المشروع هدفًا استراتيجيًا رئيسًا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن يكون للترفيه والرياضة والثقافة دور رئيس في رسم مستقبل المملكة.

وتنتهي المرحلة الأولى من ” القدية ” من بناء المرافق للمدينة الترفيهية المتميزة بعد أربع سنوات، وهو مايؤدي إلى طفرة كبيرة بالمملكة التي تستعد لتضم أكبر مدينة ترفيهية بالمنطقة، وهو ما سُيغير معادلة الترفيه بالمملكة ليجعلها الأكثر تميزًا بين أقرانها.

وفي سياق متصل، ” القدية ” ليست مشروعًا ترفيهيًا فحسب، وإنما معلم بارز ومركز مهم لتلبية رغبات واحتياجات الجيل الحالي وأجيال المستقبل الترفيهية والرياضية والثقافية والاجتماعية في المملكة.