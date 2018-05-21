الهلال الأحمر يكشف حقيقة وقوع حادث اصطدام القنفذة

نايف السالم(صدى):

أكد مصدر بالهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، على عدم صحة ما تم تداوله عن وقوع حادث اصطدام مركبة بمحافظة القنفذة، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر لم يتلق أي بلاغ بخصوص هذا الحادث منذ أمس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا حادث اصطدام مركبة بأجسام غريبة في منطقة مظلمة بالقنفذة، وعند خروج السائق من المركبة اكتشف أنه ارتطم بست سيدات توفيت إحداهن.