واقعة طلاق بسبب كيلو قطائف
رغم أن رمضان شهر الخير والبركات والرحمة الإ انه شهد واقعة غريبة حيث طلّق رجلٌ زوجتَه أمام جمع من المارة داخل أحد محال القطائف بمحافظة الزرقاء الأردنية .
وذكر أحد شهود عيان، إن الزوج رفض طلب الزوجة شراء القطائف، إلا إنها صممت ورفعت صوتها عليه، محاوِلةً إخباره أن أهلها سيزورونها مساءً، وعندما أصر الزوج على الرفض، قامت الزوجة برهن حليّها الذهبية لدى البائع لحين إحضار ثمنها.
وتطور الجدال بين الزوجين إلى مشاجرة بعد أن اتهمت الزوجة زوجها بالبخل؛ وهو ما دفعه إلى اللحاق بها ورمى عليها يمين الطلاق أمام الزبائن.
الامبرطور[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير يا راعي المحل حنا لنا بالمحاكم سنين ما حصلنا الطلاق
غندورة[ عدد التعليقات: 9599 ] نشر منذ 33 دقيقة
قامت الزوجة برهن حليّها الذهبية لدى البائع لحين إحضار ثمنها🤔
~
أنا مستغربة كيف زوجك صابر عليك وأنتِ بهذه العقلية? حقيقة تأخر في مسألة الطلاق.
تتهمينه بالبخل علشان أهلك .. عمرهم ما أكلوا إن شاء الله مو مكلف فيهم لابوك لابو أهلك ماخلفهم ونساهم.
الجنوبيه انا[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 25 دقيقة
قل موتوا بغيضكم بكره يرجع يتسامح ومنها ويراضيها ويفلها معها كمان وانت ياديم تبقين ع حالك التعيس
غندورة[ عدد التعليقات: 9599 ] نشر منذ 24 دقيقة
وبعد ترفعين صوتك إلا ليش ماعطيتيه كف أحسن أشوف نسيتي نفسك ي « جارية »
البيت بيته والفلوس فلوسه والكلمة كلمته لعلمك.. تامرين وتنهين وتتحكمين في بيت أهلك أما في بيت زوجك
تعضين شحمة وتنفذين الأوامر وأنتِ ماتشوفين الدرب ، هذا هو معنى الزواج ياجاهلة.
ناصر[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 19 دقيقة
يالغندوره انا عن نفسي اهتم جدا لاهل زوجتي لا زارونا واحطهم على راسي بعد لان احترامي لاهلها يعكس حبي وغلاتي لها فديييييتها ومن دخل بيتي صرت انا الضيف وهو راعي المحل ايا كان تربينا على اكرام واحترام الضيف
الجنوبيه انا[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 11 دقيقة
مااااااصدقتي يالحقوده انا والله في بيت زوجي 🙂 ملكه 🙂 وكذا نحن نساء المسلمين فانطمي احسن لك
راشد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 6 دقائق
اشوفك يالغندورة هذااذا مانتي طماطم مانتي بندورة وافقة مع البخيل البخيل مثل الحم الاصتكة