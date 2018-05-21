واقعة طلاق بسبب كيلو قطائف

عمّان(صدى):

رغم أن رمضان شهر الخير والبركات والرحمة الإ انه شهد واقعة غريبة حيث طلّق رجلٌ زوجتَه أمام جمع من المارة داخل أحد محال القطائف بمحافظة الزرقاء الأردنية .

وذكر أحد شهود عيان، إن الزوج رفض طلب الزوجة شراء القطائف، إلا إنها صممت ورفعت صوتها عليه، محاوِلةً إخباره أن أهلها سيزورونها مساءً، وعندما أصر الزوج على الرفض، قامت الزوجة برهن حليّها الذهبية لدى البائع لحين إحضار ثمنها.

وتطور الجدال بين الزوجين إلى مشاجرة بعد أن اتهمت الزوجة زوجها بالبخل؛ وهو ما دفعه إلى اللحاق بها ورمى عليها يمين الطلاق أمام الزبائن.