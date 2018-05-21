القبض على 13 مهربا للمواد المخدرة و207 متسللا في جازان

محمد السعران(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان في حدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات ، فقد تم بتوفيق الله خلال شهر شعبان ١٤٣٩هـ القبض على (١٣) مهربا ، و(٢٠٧) ومئتان وسبعة متسلل وضبط ٣٧ كيلو و ٣٢٥ جرام من الحشيش المخدر ، و(٦٧٨) لتر من الخمور.

وذلك بالإضافة الى (١) طن و(٩٦٥) وتسعمائة وخمسة وستون كيلو جرام من نبات القات ، و(١٤٣) قرص كبتاجون ، و(٤٨) كيس شمه ، و تم التحفظ على (٤٨) ثمانية وأربعون مركبة لاستخدامها في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات كما سجلت ٤٦ قضية اشتباه وتزوير والقبض على ٢٥٩ شخص من جنسيات مختلفة.

وأكد المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.