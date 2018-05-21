بالصور.. مواصفات ” كيا تيلورايد 2020 ” وشكلها المتوقع

متابعات(صدى):

شهدت كيا تغييرات جذرية مؤخراً، حيث أصبحت العلامة التجارية معروفة بتصاميمها الأنيقة التي شهدناها في ستينجر، كوريس وحتى سيراتو وسبورتاج وغيرها، والآن هي تستعد لأخذ الأمور إلى مستوى مختلف عبر تيلورايد الإنتاجية.

خارجية عضلية مربعة الشكل

كيا تيلورايد الاختبارية

تيلورايد قد ظهرت بشكلها الاختباري في 2016، ومثل أي سيارة عند الوصول إلى خطوط الإنتاج، ستستوحي أغلب تفاصيلها منها يتضمنها الواجهة الأمامية العضلية مستطيلة الشكل، شبك أنف النمر العريض، مصابيح أمامية مدفوعة نحو الجوانب، إلى جانب لمسة زخارف كرومية على جوانبها.

في خلفها، ستتميز SUV الرائدة بتصميم على شكل صدفي، مصابيح خلفية LED عمودية، عادم مزدوج.

عصرية مع 3 أصفف مقاعد

تيلورايد ستكون أعلى من سورينتو بين موديلات الشركة وستستطيع تحمل 8 مقاعد سهل تهيئتها عبر الإعدادات، مساحة تخزين كبيرة، حاملات أكواب، منافذ USB.

كيا تيورايد الاختبارية

أهم ما فيها بالطبع هو فخامة داخليتها حيث تبدو وكأنها تجمع بين الألماني والكوري في المواد الراقي والتصميم الأنيق يتضمنه السقف البانورامي وعدادات القياسات ونظام المعلومات الترفيهي.

تقنيات لوحة القيادة

ستقدم أبل كاربلاي، أندرويد أوتو، نقطة واي فاي، نظام ملاحة، التشغيل عن بعد والإضاءة المحيطية، مكابح طوارئ ذاتية، تنبيه مغادرة الحارة والبقاء فيها، كاميرا 360 درجة، الكشف عن المشاة ومراقبة البقعة العمياء.

أسفل الغطاء

مقرر قدومها بمنصة كوريس، ما يعني استخدامها محركها تيربو مزدوج 3.3 لتر 6 سلندر قوة 365 حصان و376 رطل-قدم من عزم الدوران، على أن يكون الجير أوتوماتيكي ثماني السرعات يرسل القوة إلى نظام دفع رباعي مع تقنية توزيع عزم الدوران على كل عجلة على حدة.

الأسواق والمنافسين

فولكس فاجن أطلس

أسواق تيلورايد الرئيسي سيكون الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، وهي ستنزل على الساحة لتنافس فولكس فاجن أطلس، فورد إكسبلورر، شيفروليه ترافيرس، دودج دورانجو، هوندا بايلوت، سوبارو أسانت وكذلك هيونداي باليسيد القادمة.

هذا ومتوقع إطلاق كيا تيلورايد 2020 الإنتاجية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ مبيعاتها في في الربع الثاني من العام المقبل.