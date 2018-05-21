بالفيديو.. منه فضالي تكشف حقيقة اختطافها وتعرضها للاغتصاب

نورة الشهري(صدى):

تحدثت الفنانة منة فضالي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” شيخ الحارة ” تقديم الإعلامية بسمة وهبه ، عن تفاصيل واقعة اختطافها وتعرضها للاغتصاب .

وقالت منه ، كنت لسه جايبة سيارة جديدة ومفرحتش بيها وجاتلى قهرة بسببها.. كنت خارجة بركب العربية لقيت ناس بتفتح الأبواب ولقيت حد ضربني على الدركسيون وخدونى ورا معنديش فكرة.. وبعد شوية لقيت نفسى بعدى من أمام البيت عندي ” ، لافتة إلى أن أفراد العصابة كانت لهجتهم غريبة وأقرب إلى اللهجة البدوية.

وتابعت ، أنا مش اضربت انا تبهدلت ومتتخيلتش واحد يضرب واحدة بالبوكس والسكينة كانت على رقبتي وشلاليت وكنت تعبانة يومها..وضع الإهانة كان صعب للغاية وقالولى لو عايزة تنزلى بوسى ايدينا علشان ننزلك وفعلا بوست ايديهم علشان انفد بجلدى هعمل أفلام على ايه .

مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة بعد الواقعة وتعاني حاليًا من فوبيا اقتراب أحد الأشخاص من سيارتها الخاصة.

وتابعت منه، مستغربة الناس اللى بتسأل انا اغتصبت ولا لأ ومفكروش في حياتي ونفسيتي .