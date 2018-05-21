سيدة تكسر المحظورات وتنجب مولودتها بجزيرة محرمة

برازيليا(صدى):

كسرت امرأة برازيلية المحظور وأنجبت طفلتها داخل جزيرة برازيلية معزولة ، محظور بها الإنجاب .

وكانت حظرت السلطات البرازيلية الحمل في جزيرة ” فرناندو دي نورونها ” ، التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ 3 آلاف نسمة ، حيث أنها محكمية طبيعية ولا يوجد بها قسم طبي للأمومة ، وفرضت السلطات على الراغبات في الانجاب قصد مدن في البر .

وكانت ولادة هذه السيدة هي الأولى منذ 12 عاماً ، وعقب الإنجاب أكدت العائلة للسلطات ، إنّها لم تكن على علم بالحمل، وفوجئت بالإنجاب الذي جرى بشكل مفاجئ.

حيث قالت الأم إنّها قصدت الحمام بشكل عادي، فإذا بألم يباغتها وطفلة تنزل من دون أن تغادر البيت، وهو أمر كان بمثابة صدمة لها.