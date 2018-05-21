الماركات الفارهة.. أبرز ما تفضله المواطنات في السيارات
تختلف مواصفات السيارة من سيدة إلى أخرى؛ لتتناسب مع وضعها في المجتمع، فكل سيدة تبحث عن المواصفات التي تخدمها في قيادتها، حيث تختلف رؤية المرأة السعودية في معيار اختيارها للسيارة، فغير الشكل والموديل؛ ستسعى لأن تكون السيارة قادرة على تحمل التغيرات المناخية وقليلة العطل.
وفي هذا السياق، كشف سعد الشهراني، أحد مندوبي مبيعات السيارات، عن السيارات التي تفضلها المرأة السعودية، مبينًا أنها تفضل الماركات الفارهة من الأسماء الفخمة، وتطلب مواصفات أخرى تجعلها تشعر برفاهية أكبر.
وأوضح ” الشهراني ” أن أسعار السيارات التي تلقى رواجًا لدى السيدات تتراوح بين 90 ألف ريال و125 ألفًا، وتقوم السيدة بتفحص السيارة وتهتم بالخدمات فيها.
وتابع: ” اهتمام المرأة ينصب بعد الجودة، على الشكل الخارجي والمظهر، وتحب السيدة الألوان الفاتحة، ونادرًا ما تختار الأسود أو الألوان الغامقة، فاللون المفضل الأبيض، وقد تطلب أحيانًا لونًا مميزًا ” .
طلال[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشلاه حفلة حوادث 💔
ألف مبروك والله يكفينا شركم 💔
خديجه[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا واحد من أولادي والا أخواني راضي يعلمني …
زمان الصمت[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة
خليكم بالبيت طاعة الزوج مانبي حوادث وزحمة الشوارع
وكشف وجوه انتم نساء الدنيا فتنه ابتلينا فيها؟
زمان الصمت[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة
انتظري حتى يبدا قرار السماح قيادة المراةء السياره وشوفي لك واحده سايقه ممتازه وستاجري لك سايقه تخدمك؟
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 1 ساعة
ياعمي عملو صياحه ونياحه على سعر الرخصه ب١٢٠٠ ريال يقولن مانقدر عليها ماخلو ديرة ماشكو فيها حتى السي ان ان اشتكن عندها يقولن رخصة السواقه غاليه مانقدر ندفع قيمتها
وانتم تقولون يبن يشترن سيارات فارهه
والله ماراح يشترن الا سيارات الافغانية حقين المقاولات اللي رحلوهم
خلو عنكم الهياط بس
قال سيارات فارهه قال
زمان الصمت[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة
فهمتي ياخديجه وريح نفسك من السواقه؟
فهمان[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 43 دقيقة
المرأة الحين مثل الاميرة سواق يجيبها وسواق يوصلها وهي مرتاحة بس اذا ساقت مغير تتحسف على الماضي وبتشوفن .
مقلب[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يستر علينا وعليهم
بس من اليوم الأول تبدا السطحات شغل والله يرزقهم