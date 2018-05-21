الماركات الفارهة.. أبرز ما تفضله المواطنات في السيارات

حمود العنزي(صدى):

تختلف مواصفات السيارة من سيدة إلى أخرى؛ لتتناسب مع وضعها في المجتمع، فكل سيدة تبحث عن المواصفات التي تخدمها في قيادتها، حيث تختلف رؤية المرأة السعودية في معيار اختيارها للسيارة، فغير الشكل والموديل؛ ستسعى لأن تكون السيارة قادرة على تحمل التغيرات المناخية وقليلة العطل.

وفي هذا السياق، كشف سعد الشهراني، أحد مندوبي مبيعات السيارات، عن السيارات التي تفضلها المرأة السعودية، مبينًا أنها تفضل الماركات الفارهة من الأسماء الفخمة، وتطلب مواصفات أخرى تجعلها تشعر برفاهية أكبر.

وأوضح ” الشهراني ” أن أسعار السيارات التي تلقى رواجًا لدى السيدات تتراوح بين 90 ألف ريال و125 ألفًا، وتقوم السيدة بتفحص السيارة وتهتم بالخدمات فيها.

وتابع: ” اهتمام المرأة ينصب بعد الجودة، على الشكل الخارجي والمظهر، وتحب السيدة الألوان الفاتحة، ونادرًا ما تختار الأسود أو الألوان الغامقة، فاللون المفضل الأبيض، وقد تطلب أحيانًا لونًا مميزًا ” .