بالفيديو.. مواطنون يعملون تحت أشعة الشمس بنهار رمضان
وثق أحد المواطنين مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الشباب وهم يعملون في شركة للمقاولات تحت أشعة الشمس الحارة في نهار رمضان.
وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب السعودي يعملون على سيارة تابعة لشركة ” سافيتو ” للمقاولات، حيث يقود الشباب السيارة وينزلون حمولتها من مواد البناء في ظل أشعة الشمس الحارة مع الصيام.
وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومصور الفيديو، أنه هؤلاء الشباب هم قدوة لكل شاب سعودي طموح يبحث عن رزقه لا يوقفه الصيام أو درجة الحرارة المرتفعة، حيث يستطيع محاربة البطالة بالكسب الحلال.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28743 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعينهم ويقويهم. ويرزقهم من واسع فضله
براغى[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 47 دقيقة
بارك الله فيهم…على مثل سواعد هؤلاء تقوم نهضة الدول وليس السعودة الكاذبة للمرفهين الجالسين على مكاتب مكيفة فى وظاءف وهمية..