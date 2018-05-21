” العواضي ” يغادر أرض اليمن بعد إفلاته من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تمكن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي، من مغادرة أرضَ اليمن؛ وذلك بعد أن أفلت من عيون الحوثيين، في رحلة سفر يكتنفها كثير من الغموض.

حيث قال محمد الفقيه، سكرتير الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حمد الله على سلامة الشيخ ياسر العواضي، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، ووصوله إلى إحدى الدول العربية بسلامة الله وحفظه ”

من الجدير بالذكر أن ” العواضي ” يُعد من أهم القيادات المؤتمرية المقربة من الرئيس اليمني الراحل.