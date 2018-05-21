سانشيز يواجه فترة حاسمة لإثبات أحقيته في راتبه الكبير

نواف السالم(صدى):

يواجه مهاجم مانشستر يونايتد، اليكسيس سانشيز فترة حاسمة لإثبات أحقيته في راتبه الكبير الذي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأحرز ثلاثة أهداف فقط بجميع المسابقات منذ انتقاله إلى يونايتد، مما أغضب الجماهير، بينما فشل في صنع فرصة واضحة للتسجيل أو تسديد كرة واحدة على المرمى، في النهائي، على الرغم من اجتهاده في صنع ضعف عدد الفرص التي صنعها أي لاعب آخر في المباراة.

ويذكر، أن سانشيز وصل إلى يونايتد بعد تسجيل 7 أهداف، وصنع ثلاثة في 19 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، وبعد موسم 2016-2017 الذي أحرز فيه أكبر عدد من الأهداف في مسيرته؛ بينما لم يتمكن حتى الآن من إثبات جدارته مع مانشستر يونايتد؛ حيث لم يطلق أكثر من تسديدة واحدة على المرمى سوى مرة واحدة في 12 مباراة خاضها ضمن التشكيلة الأساسية ليونايتد في الدوري.