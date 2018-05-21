” الدوسري ” يصل الرياض ويستعد لمشاركة الأخضر
وصل لاعب الهلال سالم الدوسري، اليوم الاثنين، إلى الرياض بعد انتهاء إعارته لنادي فياريال الإسباني التي استمرت لمدة 6 أشهر.
وشارك الدوسري خلال فترة إعارته إلى فياريال الإسباني بمباراة واحدة لمدة 30 دقيقة فقط، أمام النادي الملكي، ولكن استطاعت هذه المباراة تغيير اهتمامات اللاعب والنادي.
ومن المنتظر أن ينضم سالم الدوسري إلى معسكر المنتخب الوطني في سويسرا، استعدادًا لمونديال روسيا 2018، حيث غادرت بعثة المنتخب مطار جدة اليوم.
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ماجد[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفق الدوسري
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدوسري دخل التاريخ لانه شارك بضع دقائق مع فريق ضد ريال مدريد قبل ان يشارك فريقه المحلي هذا الحلم الذي سبقه غيره بعقدين من الزمن سيضل الفرق والحلم بين العالمية والمحلية …
خديجه[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل انه نشوف لاعبينا العرب يتألقوا في ملاعب قارة كرة القدم العالمية جميل الدوسري 👍
عبدالســــلام[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين
أهم شيء يترك (القزع) ويتمثل بالمظهر الحسن للشاب السعودي فهو وباقي اللاعبين سفراء لهذه البلاد الطاهرة.