” الدوسري ” يصل الرياض ويستعد لمشاركة الأخضر

نواف السالم(صدى):

وصل لاعب الهلال سالم الدوسري، اليوم الاثنين، إلى الرياض بعد انتهاء إعارته لنادي فياريال الإسباني التي استمرت لمدة 6 أشهر.

وشارك الدوسري خلال فترة إعارته إلى فياريال الإسباني بمباراة واحدة لمدة 30 دقيقة فقط، أمام النادي الملكي، ولكن استطاعت هذه المباراة تغيير اهتمامات اللاعب والنادي.

ومن المنتظر أن ينضم سالم الدوسري إلى معسكر المنتخب الوطني في سويسرا، استعدادًا لمونديال روسيا 2018، حيث غادرت بعثة المنتخب مطار جدة اليوم.

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