20 مليون ريال قيمة الغرامات المالية لمخالفات التوطين بقطاع الاتصالات

عادل الحربي(صدى):

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرامات مالية وصلت إلى 20.5 مليون ريال على 1025 مخالفة لقرار التوطين في قطاع الاتصالات، خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة.

جاء ذلك خلال 30.2 ألف جولة تفتيشية نفذتها الوزارة على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة مؤخرًا، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري 2018، والتي استمرت حتى 17 مايو، أسفرت عن التزام 28.8 ألف منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1342 منشأة، مشيرًا إلى أنه قد تم ضبط 1384 مخالفة، 1025 منها مخالفات لقرار التوطين.