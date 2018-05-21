20 مليون ريال قيمة الغرامات المالية لمخالفات التوطين بقطاع الاتصالات
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرامات مالية وصلت إلى 20.5 مليون ريال على 1025 مخالفة لقرار التوطين في قطاع الاتصالات، خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة.
جاء ذلك خلال 30.2 ألف جولة تفتيشية نفذتها الوزارة على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة مؤخرًا، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري 2018، والتي استمرت حتى 17 مايو، أسفرت عن التزام 28.8 ألف منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1342 منشأة، مشيرًا إلى أنه قد تم ضبط 1384 مخالفة، 1025 منها مخالفات لقرار التوطين.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتك تشوف سوق الجمله (الأكسسوارات) في جده كلهم أجانب على المكشوف ويعرفون قبل وصول وزارة العمل أغلب الأحيان
ماجد[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 1 ساعة
بالرغم من وجود المخالفات وكثرتها هل هناك تقييم للتجربه من قبل وزارة العمل ليتم تلافيها مستقبلا مع اعلان الوزارة توطين عدد من القطاعات وهل هناك دليل ارشادي يستفيد منه صاحب العمل وطالب العمل لكي يستعد بناء عليه في تعديل وضع منشاته بما يتناسب وطلبات الوزارة في ذلك ويتلافي الغرامات
عمار[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة
شي طيب اين ذهبت 20 مليون من الغرامات ؟
من المفترض على وزارة العمل ان تقدمها دعم لكل شاب دخل مجال الاتصالات هم من تأثر من المخالفات وخسر اموله وليست وزارة العمل