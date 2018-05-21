بالصور.. ” الأخضر ” يطير إلى معسكره الأخير بسويسرا

نواف السالم(صدى):

اتجهت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، إلى مطار زيوريخ الدولي في سويسرا؛ لبدء المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ونظمت هيئة الطيران المدني حفلًا توديعيًا لبعثة الأخضر في صالة الطيران الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.

ورافق البعثة كلًا من ” رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، ونائب رئيس مجلس الإدارة نواف التمياط، ورئيس فريق الإعداد للمشاركة في كأس العالم، ولؤي السبيعي الأمين العام للاتحاد وعضو فريق الإعداد للمشاركة في كأس العالم ” .