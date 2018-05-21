بعد أكثر من عام.. ” كلينتون ” تحلل أسباب هزيمتها أمام ترامب

واشنطن(صدى):

خرجت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بتصريح غريب حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أُقيمت في نوفمبر 2016م وانتهت بفوز دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي.

وأكدت ” كلينتون ” خلال كلمة لها أمام طلاب جامعة بيل الأمريكية أمس الأحد، أنها لم تتمكن حتى الآن من فهم ما حدث في الانتخابات التي خسرتها أمام ترامب، واصفه إياهم بـ” الغربية “.

كما أوضحت أنها لا تزال تحلل أسباب هزيمتها في الانتخابات الرئاسية، معبره عن آسفها لأخطاء ارتكبتها، قائله ” إن لم تتغلب عليهم.. قف في صفهم “.