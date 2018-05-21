إحباط محاولات لتهريب أكثر من طن حشيش بجازان ونجران

تركي السالم(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران من إحباط محاولات لتهريب أكثر من طن من مادة الحشيش المخدر، اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم خلال الفترة 20/8/1439هـ وحتى 3/9/1439 هـ، إحباط عدة محاولات لتهريب 1.117 ألف ومائة وسبعة عشر كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأشار إلى إنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 30 شخصًا من بينهم 13 أثيوبي و 6 صوماليين و 11 يمني، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، كما تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعزيمة عالية لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، كما أنهم سيبقوا السد المنيع أمام كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.