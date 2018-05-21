شركة ” سراكو ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
كشفت شركة ” سراكو ” للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين وغير المواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الدمام، والظهران ” .
وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
– موظف مشتريات ” عدد وظيفتين ” .
– منسق المشتريات.
– مساعد محاسب مالي.
– مدير المشتريات.
– مسؤول التوريد.
– مهندس سلامة.
– موظف استقبال.
وذكرت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:هنا.
طلال[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 1 ساعة
شركة سراكو ماسكة مشاريع كبيرة جدا مع ارامكو بمئات الملايين .. ادارة المشاريع خليط هندي على باكستاني الصيانة عن بكرة ابيهم هنود .. الغريب مدير الأمن والسلامة ونائبه من روسيا !!!!
ماجد[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 1 ساعة
قمت ببحث سريع عن شركة سراكو ووجدت ان لها عقود مع ارامكو وسابك وزارة الصحة وجامعة البترول وسبكيم… ماهو سهل ابن رداد الزهراني لاحظت بأن المسئوليه الاجتماعيه غائبه تماما عن اهتمامات الشركة يجب سن نظام في ادارة المشاريع المتعلقه بالحكومه يراعي المسئوليه الاجتماعيه اثناءابرام العقود
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 1 ساعة
قدمنا عليهم والله ولي التوفيق