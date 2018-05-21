شركة ” سراكو ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” سراكو ” للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين وغير المواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الدمام، والظهران ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– موظف مشتريات ” عدد وظيفتين ” .

– منسق المشتريات.

– مساعد محاسب مالي.

– مدير المشتريات.

– مسؤول التوريد.

– مهندس سلامة.

– موظف استقبال.

وذكرت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:هنا.