” طيران السعودية الخليجية ” تعلن عن وظائف شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عدة وظائف شاغرة – عبر موقعها الإلكتروني – لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات، من أجل العمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– كابتن A320.

– مسؤول أول A320.

وبيّنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي:هنا .

فيما ذكرت الشركة، أنه يمكن للراغبين في العمل بتلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية لهم، على البريد الإلكتروني، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته، وذلك عبر العنوان التالي: [email protected]