8 وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك عبدالله الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف بدءً من 20 مايو وحتى 27 مايو 2018م.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأضافت أنَ الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– فني ثاني مختبرات طبية (عدد 4 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية.

– تقني ثاني مختبرات طبية- بنك الدم + علم الأحياء الدقيقة (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية.

– فني ثالث دعم الحياة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، تكنولوجيا القلب والأوعية الدموية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– فني أول مختبرات طبية: شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية.

كما أشارت الإدارة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليهنا