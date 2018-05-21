بوغبا عن سان جيرمان: ليس في مخططاتي نهائيا

نواف السالم(صدى):

كشف الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موقفه من اللعب لنادي باريس سان جيرمان، حيث أكد أنه لن يرحل له نهائيًا، قائلًا: ” سان جيرمان ليس في مخططاتي نهائيًا ” .

وأضاف بوغبا، في تصريحاتِ منه لوسائل إعلام فرنسية حول شائعات رحيله: ” في كرة القدم لا يمكن الجزم بأي شيء، لكن مبدئيًا سأبقى في مانشستر يونايتد ” ، متابعًا: ” اللعب في ملعب حديقة الأمراء ليس واردًا، كبرت هنا ووالدي كان يتمنى أن ألعب في مارسيليا ووالدتي أيضًا ” .

وعن علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أوضح بوغبا تفاصيل خلافه معه، قائلًا: ” هناك لحظات لم ألعب خلالها، وكنت على دكة البدلاء والجميع تحدث عن ذلك، والناس تعتبر ذلك خطأ ” .

وتابع بوغبا: ” لاعبًا ومدربًا ليسا مضطرين ليكونا صديقين، ولا يجب أن نذهب للعشاء في مطعم، كان ثمة مشاكل، نعم، لكنها نفسية فقط ” ، مستطردًا: ” أعطاني مورينيو شارة القيادة، وهذا جعلني أكبر وأصبح قائدًا حتى في منتخب فرنسا ” .