وظائف صحية شاغرة بمركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” للرعاية الصحية، – عبر موقعه الإلكتروني – عدة وظائف صحية شاغرة في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع المركز في مدن: ” الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق ” .

وأوضح المركز، أن هذه الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي الأمراض العصبية.

– أخصائي تقويم العظام.

– طبيب عام.

– أخصائي الأمراض الجلدية.

– طبيب أطفال عام.

– فني مساعد تجهيزات التعقيم.

وأتاح ” جونز هوبكنز أرامكو ” ، التقديم عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بداية من تاريخ 20 مايو 2018م، مبينًا أنه يمكن الإطلاع على شروط وتفاصيل تلك الوظائف، عبر الرابط التالي:هنا