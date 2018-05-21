وظائف صحية شاغرة بمركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” في 4 مدن
يوفر مركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” للرعاية الصحية، – عبر موقعه الإلكتروني – عدة وظائف صحية شاغرة في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع المركز في مدن: ” الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق ” .
وأوضح المركز، أن هذه الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– أخصائي الأمراض العصبية.
– أخصائي تقويم العظام.
– طبيب عام.
– أخصائي الأمراض الجلدية.
– طبيب أطفال عام.
– فني مساعد تجهيزات التعقيم.
وأتاح ” جونز هوبكنز أرامكو ” ، التقديم عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بداية من تاريخ 20 مايو 2018م، مبينًا أنه يمكن الإطلاع على شروط وتفاصيل تلك الوظائف، عبر الرابط التالي:هنا
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