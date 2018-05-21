بالصور.. استقبال مبهر بالورود للفريق العلمي السعودي بعد تحقيقه 12 جائزة بأمريكا

حمود العنزي(صدى):

شهد مطار الرياض، أمس الأحد، وصول الفريق العلمي السعودي الذي شارك في مسابقة ” إنتل آسيف 2018 ” العالمية إلى المملكة، وذلك بعد انجازهم لـ 17 مشروعًا، استطاعوا من خلالها حصاد 12 جائزة، منهم 7 جوائز كبرى و5 جوائز خاصة، وذلك بالمسابقة العالمية التي عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت أسماء الطلبة الفائزين على النحو التالي:

– فيصل الدوسري الذي حاز المركز الثاني في علوم الحياة.

– هاشم المطيري في المركز الثالث في علوم الفيزياء.

– تالا أبو النجا التي حازت المركز الثالث في علوم الحياة.

– نورة العمري ورزان المساعد ويوسف الحمادي وحسن الخنيزي، الذين حصلوا على المركز الرابع في علوم الفيزياء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن القويزاني، رئيس الوفد السعودي المشارك في مسابقة ” إنتل آسيف ” العالمية بأمريكا، أن نتائج الفريق السعودي قد نتجت عن جهود سنوات طويلة في تدريب الطلاب والطالبات على مفاهيم البحث العلمي.

فيما لفت ” القويزاني ” ، إلى أن المملكة قد أصبحت رقمًا راسخًا في تلك المسابقة العالمية، فضلًا عن كونها من الدول الخمس الأفضل على مستوى العالم.