ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت أعلى 71 دولار
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متأثره باستقرار عدد منصات التنقيب الأمريكية.
وارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.84% عند 79.17 دولار، في التاسعة صباحيًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت أسعار عقود الهام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.81% إلى مستوى 71.86 دولار للبرميل، وذلك عقب انتهاء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.
وكانت بيانات ” بيكر هيوز ” أعلنت عن استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي عند 844 منصة.
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