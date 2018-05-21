ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت أعلى 71 دولار

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متأثره باستقرار عدد منصات التنقيب الأمريكية.

وارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.84% عند 79.17 دولار، في التاسعة صباحيًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت أسعار عقود الهام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.81% إلى مستوى 71.86 دولار للبرميل، وذلك عقب انتهاء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

وكانت بيانات ” بيكر هيوز ” أعلنت عن استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي عند 844 منصة.