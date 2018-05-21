” العمودي ” يكشف عن السيولة المتوفرة بالصندوق العقاري

علي القحطاني(صدى):

كشف خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن السيولة المتوفرة لدى الصندوق اليوم.

حيث أوضح ” العمودي ” أن السيولة تبلغ 17 مليار ريال، ولا تكفي لإقراض كافة من صدرت الموافقات لهم قبل عام 2017، مشيرًا إلى أن إجمالي السيولة المتوفرة لدى الصندوق تختص بالقروض الجديدة.

وعن رأسمال الصندوق المعلن عنه فهو 191 مليار ريال، حيث يعد أكبر صندوق يختص بالتمويل العقاري في العالم، وذلك حسبما ذكر المشرف العام على الصندوق.