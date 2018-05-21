7 طرق تساعد الأشخاص المشغولين للاستفادة من شهر رمضان

متابعات(صدى):

قال خبير في العلاقات الاجتماعية ، أنه هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق لعدم تمكنهم من القيام بالعبادات في شهر رمضان بسبب انشغالهم الدائم في العمل

وتابع الخبير ، أنه عليهم أن يحاولوا دمج هذه الخطوات السبع مع روتينهم اليومي طوال الشهر للاستفادة من روحانيات رمضان بأفضل طريقة :

– أول هذه الخطوات التبرع لإحدى حملات التبرع التي تفضلها إذا كان في مقدورك، سواء بالقليل أو الكثير.

– بادر بإطلاق مشروع اجتماعي، خصص نصف ساعة لحضور درس في المسجد، أو رتب فطوراً مرة في الأسبوع لعدد قليل من الجيران، أو زر دور المسنين والمرضى مع عدد قليل من الأصدقاء؛ لذا ابدأ بمشروع اجتماعي مهما كان صغيرًا واحرص على مشاركة الأصدقاء والعائلة به.

– استغفر في أثناء القيام بالأعمال اليومية، أو القيادة إلى العمل، أو عند إعداد الإفطار، أو ممارسة التمرينات، فهو وسيلة للخروج من كل محنة والارتياح من كل قلق.

– الصلاة في أوقاتها، اليوم في رمضان يصبح أطول نسبيًّا، وحتى تتجنب مشكلة النسيان تأكد من الصلاة في أوقاتها، حدد 5 دقائق من جدولك المزدحم للصلاة في الوقت المحدد.

– التخطيط: إذا كانت لديك خطة مفصلة للشهر الكريم، فسيكون من السهل عليك القيام بمهامك خلال اليوم، ضع خطة للذهاب للتسوق، وخطة للوجبات، وضع خطة للصلاة، كما يمكنك تحديد أهدافك وخططك اليومية.

– التركيز على هدف واحد: ننسى بسهولة أن رمضان لا يتعلق بالكم وإنما بقدرتنا على التغيير الفعلي، فالتركيز على هدف واحد يعطيك مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولوياتك وتثبت لنفسك أنه يمكن القيام بالمزيد من الأفعال في شهر واحد.

– عدم النوم بعد الفجر : بعد تناول سحور متوازن والصيام مع الفجر، قد تظن أنه وقت مناسب للقيلولة، لكنه الأنسب لإنجاز المهام الصعبة التي يصعب إنجازها طوال اليوم، كالانتهاء من كتابة التقارير أو المذاكرة، ثم خذ القيلولة في منتصف النهار.