بعد تألقه أمام المالكي.. ” الدوسري ” تحت المتابعة في مونديال 2018

ماجد محمد(صدى):

أصبح اللاعب سالم الدوسري محط اهتمام نادي فيريال الإسباني بعد انتهاء إعارته، وذلك نظرًا لأدائه المتميز مع الفريق أمام ريال مدريد السبت الماضي.

وأعلن نادي فيريال الإسباني أنه سيضع سالم الدوسري تحت المتابعة في مونديال روسيا 2018؛ تمهيدًا للتعاقد معه وضمه إلى صفوفه.

وكان ” الدوسري ” في فياريال الإسباني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر والتي انتهت مدتها يوم السبت الماضي بختام الدوري الإسباني 2017/2018، في مباراة متألقة شارك بها لمدة 30 دقيقة فقط لكنه استطاع لفت أنظار النادي إليه.

يُذكر أن ” الدوسري ” اختتم مدة إعارته إلى النادي الإسباني بمباراة أمام النادي الملكي، ليصبح نجم المباراة بعد تحقيقه هدفين في شباك الريال محققًا التعادل لفريقه.

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