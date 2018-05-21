بالفيديو.. أطعمة صالحة للاستهلاك ملقاه في صناديق نفايات بجوار خيمة رمضانية

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وجود علب لأنواع مختلفة من الأطعمة الصالحة للاستهلاك، ملقاه بصناديق نفايات بالقرب من خيمة إفطار صائم.

حيث بيّن المقطع الذي وثقه أحد المواطنين، امتلاء صناديق النفايات بكميات كبيرة من الأطعمة المعلبة بجوار الخيمة الرمضانية.

ومن جانبه، أعرب مصور الفيديو عن استيائه من إلقاء الطعام بهذا الشكل وهو صالح للاستهلاك، فبدت الأطعمة خلال المقطع مغلفة ولم يتم فتحها من قبل.