بالفيديو.. أطعمة صالحة للاستهلاك ملقاه في صناديق نفايات بجوار خيمة رمضانية
أظهر مقطع فيديو، وجود علب لأنواع مختلفة من الأطعمة الصالحة للاستهلاك، ملقاه بصناديق نفايات بالقرب من خيمة إفطار صائم.
حيث بيّن المقطع الذي وثقه أحد المواطنين، امتلاء صناديق النفايات بكميات كبيرة من الأطعمة المعلبة بجوار الخيمة الرمضانية.
ومن جانبه، أعرب مصور الفيديو عن استيائه من إلقاء الطعام بهذا الشكل وهو صالح للاستهلاك، فبدت الأطعمة خلال المقطع مغلفة ولم يتم فتحها من قبل.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3679 ] نشر منذ 2 ساعتين
أموال المتصدقين والمتبرعين اماااااانه في اعناق من استلمها وتكفل بها-سواء إفطار صائم اوغيره من الصدقات-
ان لم تكن قد المسؤليه فتجنبها-لكي لاتقع في الاثم وانت تبحث عن الاجر-