محاكمة شخصين حاولا خطف فتاة سعودية بدبي

نايف السالم(صدى):

على خلفية حادثة محاولة اختطاف، تعرضت لها طالبة سعودية في دبي، من قبل شابين أحدهما إيراني والآخر إماراتي، تنظر محكمة دبي الجنائية بتاريخ 10 من شهر يونيو المقبل قضية الاختطاف التي وقعت بمنطقة الجميرا.

كانت الفتاة قد تمكنت من الهروب، بعدما قفزت من سيارة المختطفَين، وحاول الشابان مطاردتها إلا أنها تمكنت من الركض نحو سيارة لدورية الشرطة، وأخبرتهم بمحاولة اختطافها ومطاردة الشابين لها، بحسب ” ذا ناشيونال “.

وكشفت المحكمة أن الحادثة بدأت في مطعم عند محطة بنزين في منطقة الجميرا بدبي، وأن المتهمَين موقوفان بتهمة الاختطاف ومحاولة الاعتداء.