توضيح من ” الصندوق العقاري ” لمن لديهم عقارا مملوكا

عادل الحربي(صدى):

أوضح الصندوق العقاري، أمس الأحد، أن من لديه عقارًا مملوكًا وهم مسجلون في صندوق التنمية العقارية يمكنهم الآن الاستفادة من الدعم.

ونشر الحساب الرسمي للصندوق العقاري بموقع ” تويتر” تغريدة أعلن خلالها : ” لا تشيل هم، ارهن عقارك وأرباحه علينا “.

وتوجه مواطن بسؤال مضمونه : ” انا لدي فيلا وراتبي أقل من 14000ونزل اسمي قبل شهر هل استطيع رهنها ويصرف لي مبلغ 500 الف ؟ “.

وأجاب الحساب الرسمي للصندوق : ” بالتأكيد يمكنك ذلك، ونرجو تزويدنا بالبيانات التالية في الخاص، وهي :

-الاسم بالكامل- رقم الهوية – رقم الجوال- المدينة – جهة العمل “.

يذكر أن حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، قد نفى صحة ما يتم تداوله، بشأن وجود اتفاقيات مبرمة بين الصندوق والممولين لتغيير آلية الدعم.

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