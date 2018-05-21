توضيح من ” الصندوق العقاري ” لمن لديهم عقارا مملوكا
أوضح الصندوق العقاري، أمس الأحد، أن من لديه عقارًا مملوكًا وهم مسجلون في صندوق التنمية العقارية يمكنهم الآن الاستفادة من الدعم.
ونشر الحساب الرسمي للصندوق العقاري بموقع ” تويتر” تغريدة أعلن خلالها : ” لا تشيل هم، ارهن عقارك وأرباحه علينا “.
وتوجه مواطن بسؤال مضمونه : ” انا لدي فيلا وراتبي أقل من 14000ونزل اسمي قبل شهر هل استطيع رهنها ويصرف لي مبلغ 500 الف ؟ “.
وأجاب الحساب الرسمي للصندوق : ” بالتأكيد يمكنك ذلك، ونرجو تزويدنا بالبيانات التالية في الخاص، وهي :
-الاسم بالكامل- رقم الهوية – رقم الجوال- المدينة – جهة العمل “.
يذكر أن حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، قد نفى صحة ما يتم تداوله، بشأن وجود اتفاقيات مبرمة بين الصندوق والممولين لتغيير آلية الدعم.
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