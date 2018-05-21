جنون العظمة.. تميم العار اعتاد التنكيل بشعبه في سبيل الحفاظ على هيبته

طلال الضوي(صدى):

في علامات لا تدل سوى على الخلل العقلي، وجنون العظمة، أمر الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، بنشر صوره في أرجاء الدوحة في محاولة للإيهام بشعبية زائفة.

الأمر الذي أدى إلى سخرية القطريون ، الذين وضعوا صوره على الأكواب والأكسسوارات التافهة حتى وصل الأمر إلى حد الأبتذال، مما أثار جنون الحكومة القطرية.

واعترف عدد من القطريين أن الشعارات التي انتشرت في شوارع ومحلات الدوحة ،أصبحت تسئ لتميم، وتحولت إلى أداة في يد التجار للبيع الإستهلاكي.

وحررت الحكومة القطرية مخالفات، وأصدرت تعميما قانونيا يحذر من إهانة الشعار، وكشر وزير التجارة القطري أحمد بن جاسم، عن أنيابه للشعب القطري الساخر، مهددًا بالردع القانوني لأي شخص يستهزأ بشعار تميم العار.

وتعكس هذه الأفعال مدى الاختلال الذي وصل إليه تميم، حيث اعتاد على التنكيل بشعبه في سبيل الحفاظ على هيبته، فهو لايمانع من سجن أحد من أفراد عائلته إرضاءا لغروره، حيث سبق وأن قام بالزج بـ 20 فردًا من أقربائه في السجون.

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