فيديو لمستشار روحاني يضع إيران في موقف محرج

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو، لقطات محرجة لمستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال انعقاد القمة الإسلامية الطارئة بشأن القدس ،التي أقيمت بتركيا.

وظهر مستشار روحاني في الفيديو، وهو منهمكًا في تناول الطعام والشراب، تزامنًا مع كلمة رئيسه في القمة، غير مبالي بما يتم مناقشته.

ومن جانبه علق الخبير السياسي أمجد طه، ساخرًا : ” بالدليل والبرهان مستشار روحاني رئيس إيران حليف نظام قطر جاء تركيا لنصرة بطنـه وليس لنصرة القدس “.

كانت تركيا قد دعت إلى قمة إسلامية استثنائية، مع غياب قادة المملكة السعودية ،والإمارات ،ومصر عنها، مقابل حضور الرئيس الإيراني، في دليل على رغبة أردوغان وروحاني في أن ترتفع شعبيتهما وسط المسلمين.