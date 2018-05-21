بالفيديو.. السلمي يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها الأئمة وتبطل صلاتهم

نايف السالم(صدى):

دعا أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي، أئمة المساجد ، إلى الالتفات لبعض الأخطاء التي قد تبطل الصلاة، خلال صلاة التراويح في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن دعاء القنوت بصيغة الوعظ يبطل الصلاة.

وعن حكم الإطالة أو التقصير في دعاء القنوت ، نصح السلمي الأئمة بالتخفيف وعدم الإطالة في دعاء القنوت، مستشهداً بالإمام أحمد -رحمه الله- الذي كان يقنت بمقدار زمن قراءة وجه أو صفحة واحدة من القرآن.

وقال السلمي في برنامج ” يستفتونك ” : ” إن من الأخطاء التي تقع عند بعض الأئمة أحياناً أنه يقنت بصيغة الوعظ، فيخرج عن أصل الصلاة ” ، مشيراً إلى أنه لاشك أن القنوت بمثل هذا يبطل الصلاة لأنه كلام الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ” إن هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ “.

وأوضح أن بعض الأئمة يقنت ويقول: ” يابن آدم تذكر اللهم ارحمنا إذا أهلونا حملونا، واللهم ارحمنا إذا أهلونا كفّنونا، واللهم ارحمنا إذا على أكتافهم حملونا ” ، ثم يقول: ” يابن آدم تذكر الموت، تذكر القبر ” ، هذا وعظ، هذا يخرج الصلاة، ولهذا تبطل الصلاة.