” المصلح ” يوضح حكم استخدام بخاخ الربو وحبوب القلب في نهار رمضان

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المصلح، حكم تناول حبوب القلب التي توضع تحت لسان المريض، وبخاخ الربو، وإبر الإنسولين، في نهار رمضان.

وقال المصلح إنه يجوز لمريض القلب أن يتناول حبوب القلب التي يضعها المريض تحت لسانه، لكي تعالج ما قد تصيبه من أزمات طارئة، مشيرًا إلى أن العلماء من المحققين والأطباء يقولون إن أسرع موضع لإيصال مفعول الدواء للجسم هو تحت اللسان، إذ إنها لا تدخل جوفه فلا تفطر.

وأضاف خلال برنامج ” فتاوى ” : ” أن الإبر التي في العضل، أو أي فيتامين يؤخذ عن طريق الإبر في العضل، لا تفطر إبر الإنسولين لمرضى السكر لا تفطر أيضًا “.

وأوضح أن قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، بشرط ألا تصل إلى الحلق لاتفطر، وأيضًا بخاخ الربو الذي يستعمل لتوسيع الشعب الهوائية لا يفطر.