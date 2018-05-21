مقتل مواطن شاب على يد فلسطيني بمكة المكرمة
شهدت الساعات الأولى من اليوم الأثنين، جريمة قتل اهتزت لها أرجاء مكة المكرمة، حيث أقدم شابا فلسطينيا على طعن آخر سعودي إثر مشادة وقعت بينهما بحي الخانسة.
وأفادت وسائل محلية بأن القاتل كان يجلس في زاوية من الحي ويشاهد الشباب وهم يلعبون الكرة، وتقدم إليه القتيل وصفعه، وتعاركا بالأيدي حيث سدد الجاني للمجني عليه طعنة نافذة بصدرة من آلة حادة ” مقلمية ” اخترقت جدار الصدر لتثقب القلب.
وعلى الفور تم نقل المجني عليه إلى طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، لكنه لقي حتفه، وباشرت كافة الجهات الأمنية الحادث وتم ضبط الجاني وتوقيفه ، ومن المنتظر صدور بيان يوضح ملابسات الجريمة قبل إحالتها إلى المحكمة الشرعية.
فيصل[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويجعل مثواه الجتة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29641 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفلسطينيين
يناظرون للسعوديين على أنهم عدو
مكنهم عايشين معنا وماكلين من خير البلد😡
غضيان[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا الية راجعون
مؤدب[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
انا مستغرب من الفلسطيني قليل الخاتمه وناكر المعروف انه مسوي رجال وكفو في ديرة حفظتهم واكلتهم وشربتهم ومساعدتهم خمسين سنه بمليارات الدولارات وبناء مدارس ومساكن وتاركين اللي مغتصبين أرضه وعرضه يسرحوا ويمرحوا في أرضه
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1662 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم