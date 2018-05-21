مقتل مواطن شاب على يد فلسطيني بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

شهدت الساعات الأولى من اليوم الأثنين، جريمة قتل اهتزت لها أرجاء مكة المكرمة، حيث أقدم شابا فلسطينيا على طعن آخر سعودي إثر مشادة وقعت بينهما بحي الخانسة.

وأفادت وسائل محلية بأن القاتل كان يجلس في زاوية من الحي ويشاهد الشباب وهم يلعبون الكرة، وتقدم إليه القتيل وصفعه، وتعاركا بالأيدي حيث سدد الجاني للمجني عليه طعنة نافذة بصدرة من آلة حادة ” مقلمية ” اخترقت جدار الصدر لتثقب القلب.

وعلى الفور تم نقل المجني عليه إلى طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، لكنه لقي حتفه، وباشرت كافة الجهات الأمنية الحادث وتم ضبط الجاني وتوقيفه ، ومن المنتظر صدور بيان يوضح ملابسات الجريمة قبل إحالتها إلى المحكمة الشرعية.