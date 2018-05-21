بالصور.. 5 إصابات في حريق منزل شعبي بحي الدويخلة

نايف السالم(صدى):

باشر مدني المدينة المنورة، حادث حريق، نشب في منزل شعبي بحي الدويخلة، نتج عنه خمس إصابات باختناق.

وأعلن الدفاع المدني بالمدينة أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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