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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. 5 إصابات في حريق منزل شعبي بحي الدويخلة

بالصور.. 5 إصابات في حريق منزل شعبي بحي الدويخلة
نايف السالم(صدى):

باشر مدني المدينة المنورة، حادث حريق، نشب في منزل شعبي بحي الدويخلة، نتج عنه خمس إصابات باختناق.

وأعلن الدفاع المدني بالمدينة أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين

يشكر الشاب البطل عبدالله حنيتم الشاماني على إنقاذ طفلين في هذا الحريق الذي وقع في منزل شعبي بحي الدويخلة

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