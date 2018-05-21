بالصور.. 5 إصابات في حريق منزل شعبي بحي الدويخلة
باشر مدني المدينة المنورة، حادث حريق، نشب في منزل شعبي بحي الدويخلة، نتج عنه خمس إصابات باختناق.
وأعلن الدفاع المدني بالمدينة أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إقرأ أيضًا:
الإثنين 21
مايو
باشر مدني المدينة المنورة، حادث حريق، نشب في منزل شعبي بحي الدويخلة، نتج عنه خمس إصابات باختناق.
وأعلن الدفاع المدني بالمدينة أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إقرأ أيضًا:
ابن طابة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
يشكر الشاب البطل عبدالله حنيتم الشاماني على إنقاذ طفلين في هذا الحريق الذي وقع في منزل شعبي بحي الدويخلة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4345 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاه خير ويكتب أجره