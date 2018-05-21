سامي الجابر: ” نحفت بسبب هم رئاسة الهلال “

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس نادي الهلال، سامي الجابر، اليوم الأثنين، مازحًا : ” نحفت بسبب هم رئاسة نادي الهلال “، في إشارة إلى المسؤولية التي يتحملها منذ توليه الرئاسة.

وأضاف ” الجابر ” في برنامج ” الخيمة “: ” لا يمكن أن أتعاقد مع لاعبين بدون وجود مدرب وعندي أجانب بأداء غير طبيعي ” .

ولفت ” الجابر ” إلى أن مدرج الهلال ليس سهل ، قائلًا : ” تعقاداتنا بحجمه ولن نستطيع الإنتهاء بسرعة ” .

وفي سياق أخر قال : ” تحدثت عن ديون الهلال حفاظًا عليه ولو كلف منعنا من التسجيل ” .

يجدر الإشارة إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تكفل بسداد الديون الخارجية للأندية، ودفع رواتب لاعبي الأخضر المتأخرة، ويعتبر نادي الهلال أقل الأندية التي تعاني من الديون مقارنة بالأندية الاخرى .