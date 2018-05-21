فيديو مرعب للاعب أكروبات يستخدم شنيور على بطنه ورأسه
خطف لاعب أكروبات صيني ، الأنظار إليه عقب نجاحه في استخدام ” شنيور ” على رأسه وبطنه دون أن يصاب بأذى.
وبدأ لاعب الأكروبات الذي يعيش في مدينة شينشيانج الصينية استعراضه الخطيرة منذ أكثر من 5 سنوات، وظهر في لقطات عبر موقع فيس بوك يوجه الشنيور ناحية بطنه ورأسه ويقوم بتشغيله.
وقال اللاعب في تصريحات إعلامية ، إنه لم يجرؤ أبدا على إخبار والديه عن وظيفته الحقيقية.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2405 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام فاضي . الانسان يبقى انسان من لحم ودم يتأثر بأي شي
الدريل يخترق الجدار والحديد وكل ماهو صلب … فكيف بالانسان
الحربي[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 49 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ودّي أصدقك يهالصيني 💆🏻♂️🇨🇳💆🏻♂️🇨🇳 لكنّ قويّة🤦🏻♂️😂😂😂😂
وَ بِمَا إنك صيني 🇨🇳💆🏻♂️🇨🇳 أكيد الدُّريل 🇨🇳 صناعة صينية🇨🇳😂😂😂
يَعْنِي ردي مَا هُو زين 🇨🇳😂 علشان كذا تبغى تسوِّقها علينا😂🇨🇳😂
ترى العرب مَا وصلوا هالدرجة من الغباء ؛ علشان يطيرون بالعجة 🌪😂🌪
وَ بعدين لَو إنك صادق ، جرّب الدُّريل الياباني 🇯🇵 الأصلي 🇯🇵 ؛ راح يشق
رأسك وَ بطنك شق 🇨🇳💆🏻♂️🇨🇳😂😂😂😂 قَال لاعب أكروبات ، قَال 🇨🇳😂💆🏻♂️😂
🇨🇳🇨🇳🇨🇳 Acrobat Player 🇨🇳🇨🇳🇨🇳😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂ودّي …….😂
مَع وافر المحبة .