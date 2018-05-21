فيديو مرعب للاعب أكروبات يستخدم شنيور على بطنه ورأسه

بكين(صدى):

خطف لاعب أكروبات صيني ، الأنظار إليه عقب نجاحه في استخدام ” شنيور ” على رأسه وبطنه دون أن يصاب بأذى.

وبدأ لاعب الأكروبات الذي يعيش في مدينة شينشيانج الصينية استعراضه الخطيرة منذ أكثر من 5 سنوات، وظهر في لقطات عبر موقع فيس بوك يوجه الشنيور ناحية بطنه ورأسه ويقوم بتشغيله.

وقال اللاعب في تصريحات إعلامية ، إنه لم يجرؤ أبدا على إخبار والديه عن وظيفته الحقيقية.