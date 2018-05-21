بعد اقتناص لقب كأس الملك.. سييرا يرحل عن الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشف عبدالله الجاسم وكيل أعمال المدرب لويس سييرا عن تسلم المدرب لكافة مستحقاته المتأخرة.

وأضاف أن المدرب التشيلي رفض الاستمرار مع الفريق الموسم القادم ؛ حيث لن يتم تجديد التعاقد معه.

وقالت مصادر إنه تلقى عرضًا ضخما من شباب اهلي دبي الاماراتي في معسكر جبل علي السابق.

وكانت أخر انجازات المدرب التشيلي مع الاتحاد هو اقتناص لقب كأس الملك أمام الفيصلي بثلاثية مقابل هدف، بعد أن قدم العميد مباراة متميزة.