بالفيديو.. حاتم خيمي تعليقَا على مكرمة سمو ولي العهد: إحنا بلد السعادة
علق رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، اليوم الأثنين، على قرار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم دعم للأندية؛ لسداد الديون الخارجية ودفع رواتب لاعبي المنتخب.
وقال ” خيمي ” في برنامج ” الخيمة “، إنه لا يوجد أحد في المملكة الأن إلا ويشعر بالسعادة، سواء نصراوي أو هلالي أو غيرهم.
وتابع ” خيمي ” : ” باختصار إحنا بلد السعادة ، وبلد الفرح “، مشيرًا إلى أن ما فعله سمو ولي العهد بالتأكيد تمس كل بيت وأسرة ليس فقط الرياضيين.
حاتم خيمي – كل بيت فرحان بمكرمة ولي العهد واحنا بلد السعادة #برنامج_الخيمة#محمد_بن_سلمان_ينقذ_الاندية pic.twitter.com/mRwOJPOIkq
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 20, 2018
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