بالفيديو.. حاتم خيمي تعليقَا على مكرمة سمو ولي العهد: إحنا بلد السعادة

نواف السالم(صدى):

علق رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، اليوم الأثنين، على قرار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم دعم للأندية؛ لسداد الديون الخارجية ودفع رواتب لاعبي المنتخب.

وقال ” خيمي ” في برنامج ” الخيمة “، إنه لا يوجد أحد في المملكة الأن إلا ويشعر بالسعادة، سواء نصراوي أو هلالي أو غيرهم.

وتابع ” خيمي ” : ” باختصار إحنا بلد السعادة ، وبلد الفرح “، مشيرًا إلى أن ما فعله سمو ولي العهد بالتأكيد تمس كل بيت وأسرة ليس فقط الرياضيين.