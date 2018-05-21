بالأرقام .. تفاصيل دعم سمو ولي العهد للأندية

ماجد محمد(صدى):

بلغ إجمالي دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأندية، والذي تم الإعلان عنه اليوم الأثنين، مليار ومائتين وسبعين مليون.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة تجديد عقود لاعبي المنتخب 40 مليون ريال، و قيمة 375 مليون ريال مكرمة من سمو ولي العهد لتعاقدات الأندية السعودية مع المدربين واللاعبين.

و تم دعم رابطة المحترفين بمبلغ 25 مليون ريال، بينما تم دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 110 مليون ريال.

كما تم دعم الحكام الأجانب للموسم القادم بمبلغ 35 مليون ريال.

يجدر الإشارة إلى أن إجمالي القضايا الخارجية على الأندية في الفيفا بلغت 333 مليون و500 ألف ريال.