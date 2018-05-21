آل الشيخ : محمد نور ” ماڤيا ” .. وسامي الجابر شجاع

ماجد محمد(صدى):

اشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ،اليوم الأثنين، بكلا من لاعب الاتحاد السابق محمد نور، ورئيس نادي الهلال سامي الجابر.

وعن ” نور ” قال ” آل الشيخ ” عبر برنامج ” الخيمة ” : ” اكتشفت مجهود رائع من اللاعب محمد نور في تنظيم المسابقات الرياضية، باختصار هو ماڤيا في الرياضة ” .

وفيما يتعلق بسامي الجابر، أوضح ” آل الشيخ ” ، أن رئيس الهلال يستحق أن يطون ممثل للمملكة خارجيًا.

وأضاف : ” الجابر شجاع وشهم تواصل معي لكشف مصير 170 مليون في الهلال ” .