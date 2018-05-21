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” المطلق ” : الحوثيين وحزب الله يدمرون مجتمعنا بالمخدرات

” المطلق ” : الحوثيين وحزب الله يدمرون مجتمعنا بالمخدرات
نايف السالم(صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور ” عبدالله المطلق ” ، المواطنين من نقل المخدرات أو نشرها بين الشباب قائلًا إنها أم الخبائث.

ووجه عضو هيئة كبار العلماء، رسالة قوية لكل للمواطنين خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، قال فيها ” أولادنا الذين ينقلون المخدرات ( خونة ) يمكنوا الأعداء على ضرب الآباء والأبناء ” .

وألمح ” المطلق ” ، بضرورة الانتباه لأن أعداء الوطن يكيدون للدين والوطن ” فالحوثيون في الجنوب، وحزب الله في الشمال، يصدرون إلينا آفة المخدرات، ويستقوون بثمنها على حربنا ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة

واجب على كل اب وام أن يحموا اولادهم من هذا السم ويدعون لهم من قلبهم ويعلموهم الصلاة والقرآن تحفظم من كل شر

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 58 دقيقة

معك حق يا شيخ يارب يحمي اولادنا منها يارب

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