” المطلق ” : الحوثيين وحزب الله يدمرون مجتمعنا بالمخدرات
حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور ” عبدالله المطلق ” ، المواطنين من نقل المخدرات أو نشرها بين الشباب قائلًا إنها أم الخبائث.
ووجه عضو هيئة كبار العلماء، رسالة قوية لكل للمواطنين خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، قال فيها ” أولادنا الذين ينقلون المخدرات ( خونة ) يمكنوا الأعداء على ضرب الآباء والأبناء ” .
وألمح ” المطلق ” ، بضرورة الانتباه لأن أعداء الوطن يكيدون للدين والوطن ” فالحوثيون في الجنوب، وحزب الله في الشمال، يصدرون إلينا آفة المخدرات، ويستقوون بثمنها على حربنا ” .
فهد[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة
واجب على كل اب وام أن يحموا اولادهم من هذا السم ويدعون لهم من قلبهم ويعلموهم الصلاة والقرآن تحفظم من كل شر
فيصل[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 58 دقيقة
معك حق يا شيخ يارب يحمي اولادنا منها يارب