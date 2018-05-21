” المطلق ” : الحوثيين وحزب الله يدمرون مجتمعنا بالمخدرات

نايف السالم(صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور ” عبدالله المطلق ” ، المواطنين من نقل المخدرات أو نشرها بين الشباب قائلًا إنها أم الخبائث.

ووجه عضو هيئة كبار العلماء، رسالة قوية لكل للمواطنين خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، قال فيها ” أولادنا الذين ينقلون المخدرات ( خونة ) يمكنوا الأعداء على ضرب الآباء والأبناء ” .

وألمح ” المطلق ” ، بضرورة الانتباه لأن أعداء الوطن يكيدون للدين والوطن ” فالحوثيون في الجنوب، وحزب الله في الشمال، يصدرون إلينا آفة المخدرات، ويستقوون بثمنها على حربنا ” .