بعد دعم سمو ولي العهد.. معتز هوساوي في الأهلي 3 سنوات

نواف السالم(صدى):

جاء دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للأندية بدفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018م؛ لتحل أزمة معتز هوساوي مع الأهلي.

وبعد الدعم المقدم من سمو ولي العهد، اتفقت إدارة النادي الأهلي على التجديد للاعبها معتز هوساوي ليستمر في صفوف الفريق 3 سنوات أخرى.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن أن سمو ولي العهد سيتكفل أيضًا بتسديد الديون الخارجية لكافة الأندية.