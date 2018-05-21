سمو ولي العهد يتكفل بسداد الديون الخارجية للأندية

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأثنين، أنه سيتم تسديد جميع ديون الأندية الخارجية بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي السياق ذاته وبدعم من سمو ولي العهد سيتم دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018م.

وقال تركي آل الشيخ، في برنامج ” الخيمة ” إنه قبل اللقاء مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت الرياضة في المملكة تتجه إلى ” كارثة ” ، مضيفَا: ” ولكن بعد لقاءه نثق بأنها ستسير نحو الطريق الصحيح ” .