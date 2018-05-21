سمو ولي العهد يتكفل بسداد الديون الخارجية للأندية
كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأثنين، أنه سيتم تسديد جميع ديون الأندية الخارجية بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي السياق ذاته وبدعم من سمو ولي العهد سيتم دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018م.
وقال تركي آل الشيخ، في برنامج ” الخيمة ” إنه قبل اللقاء مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت الرياضة في المملكة تتجه إلى ” كارثة ” ، مضيفَا: ” ولكن بعد لقاءه نثق بأنها ستسير نحو الطريق الصحيح ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد انه بحكمة وقيادة ولي العهد الامين ستنصلح الامور الكروية
فهد[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجهود رائع من معالي المستشار تركي ال شيخ .. ورعاية ولي العهد أمر في غاية الاهمية وسيفرق كثيرا في مستقبل الكرة الله يحفظه ويديمه
مغرد[ عدد التعليقات: 1654 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفا يا طويل العمر نبى بعض حقوقنا للعسكريين المتقا عدين من المنطقه الشرقيه وفقك الله وحفظك